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        Haberler Dünya Son dakika haberi Filistin'in BM'ye tam üyeliğine veto

        Son dakika haberi Filistin'in BM'ye tam üyeliğine veto

        Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Filistin'in daimi üyeliği oylandı. 12 kabul, 1 red ve 2 çekimser oyun kullanıldığı oylamada, ABD Filistin'in daimi üyeliğini veto etti. Filistin Devlet Başkanlığı, ABD'nin veto kararını kınadığını bildirdi. Filistinli yetkililer, vetoyu "haksız ve etik dışı" diye niteledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 00:23 Güncelleme: 19.04.2024 - 01:44
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        Filistin'in BM'ye tam üyeliğine veto
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        ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Filistin'in BM'ye tam üyeliği istenilen karar tasarısını veto etti.

        15 üyeli BMGK'de Cezayir tarafından Filistin'in BM'ye tam üyeliğini talep eden karar tasarısı oylamaya sunuldu.

        ABD'nin "hayır" oyu kullandığı tasarı, 12 "evet" ve 2 "çekimser" oy aldı.

        İngiltere ve İsviçre "çekimser" kalırken, Rusya, Çin, Fransa, Cezayir, Malta, Ekvator, Guyana, Slovenya, Sierra Leone, Mozambik, Güney Kore ve Japonya "evet" oyu verdi.

        Karar tasarısının geçmesi için 5 daimi üyeden hiçbirinin "hayır" oyu kullanmaması ve toplamda 9 "evet" oyu alması gerekiyordu.

        Karar tasarısı metninde, "BM Genel Kuruluna Filistin'in tam üye olarak kabul edilmesi tavsiye edilir." ifadesi yer alıyordu.

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        ABD: ERKEN BİR EYLEM

        ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Filistin'in BM'ye tam üyeliği talep edilen karar tasarısını “erken bir eylem” olarak gördüğü için veto ettiğini açıkladı.

        ABD’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert A. Wood, Güvenlik Konseyi’ndeki oylamadan sonra konuştu.

        Wood, ABD’nin “iki devletli çözüm” önerisini desteklemeye devam ettiğini savunarak, “New York'ta erken eylemlerin, en iyi niyetlerle bile olsa, Filistin halkının devlet olmasını sağlayamayacağını uzun zamandır açıkça belirtiyoruz.” diye konuştu.

        Filistin’in BM Şartı’na göre tam üyelik için gerekli şartları taşımadığını öne süren Wood, Filistin Yönetimi’ne devlet olabilmek için gerekli reformları gerçekleştirme çağrısı yaptıklarını, öte yandan Hamas’ın Gazze’de hala güç ve nüfus sahibi olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.

        Wood, iki devletli çözümün Filistin barışını, İsrail’in güvenliği ve Arap komşuları ile entegrasyonunu sağlayan tek yol olduğunu savunarak, bunun için tarafların İsrail ile müzakerelere devam etmesi gerektiğini savundu.

        NORVEÇ: ÜZÜNTÜYLE KARŞILADIK

        Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Filistin'in BM'ye tam üyeliği istenilen karar tasarısını veto edilmesini üzüntüyle karşıladıklarını bildirdi.

        Tasarının veto edilmesini üzüntüyle karşıladıklarını kaydeden Eide, Norveç'in Filistin'in BM'ye tam üyeliğini desteklediğini belirtti.

        Eide, "Norveç, Filistin'in devlet olma hakkının sadık bir destekçisidir. İki devlet çözüm, Filistin ve İsrail arasında kalıcı barışın tek yolu." ifadelerini kullandı.

        HAMAS'TAN KINAMA

        Hamas, ABD’nin veto etmesini güçlü şekilde kınadığını açıkladı.

        FİLİSTİN'İN ÜYELİK BAŞVURUSU

        Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında BM "daimi gözlemci statüsü"ne kavuştu.

        Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, üyelik başvurularının yeniden ele alınması talebinde bulunmuştu.

        Guterres de 3 Nisan'da BMGK'ye mektup yazarak, Filistin'in talebinin gündeme alınması çağrısı yapmıştı.

        BMGK ise 8 Nisan'da Filistin'in talebini "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi'ne" iletmişti.

        BMGK'ye üyelikle ilgili dönüş yapması gereken Komite, iki toplantının ardından mutabakata varamadığını duyurmuştu.

        Bunun ardından Cezayir, Filistin'in üyeliği için karar tasarısını müzakerelere açmıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Filistin
        #Birleşmiş Milletler
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