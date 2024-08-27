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Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'la anlaşmaya vardığını açıkladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadeler kullandı:

"Futbol A takımı oyuncularımızdan Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun, İngiltere'nin The Brighton and Hove Albion FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Sarı-lacivertli kulüp, Ferdi Kadıoğlu'nun transfer görüşmelerinde bulunması için oyuncunun İngiltere'ye gitmesine geçen hafta izin vermişti.

REKLAM RAKAMLAR DA BELLİ OLDU Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu için ödenecek rakamları da açıkladı: Buna göre Brighton 30 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra performansa bağlı azami 5 milyon euro bonus ve sonraki satıştan %10 pay ödeyecek. İşte o açıklama: "Profesyonel Futbolcumuz Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun İngiliz Kulübü The Brighton and Hove Albion FC'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 30.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri The Brighton and Hove Albion FC tarafından ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak The Brighton and Hove Albion FC tarafından, Kulübümüze azami 5.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir. Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; The Brighton and Hove Albion FC'nin elde edeceği transfer bedelinin %10'u sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir." Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

BONSERVİSİNE EN ÇOK ÜCRET ÖDENEN İKİNCİ TÜRK FUTBOLCU! Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon Euro ile bonservisine en çok ücret ödenene ikinci Türk futbolcu oldu. Bu alanda rekor Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon Euro bedelle transfer olan Arda Turan'a ait. Arda ve Ferdi'nin ardından ise 3. sırada 25 milyon Euro ile Orkun Kökçü bulunuyor.

BOEY TRANSFERİ İLE AYNI RAKAM! Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transferi ile Süper Lig'den rekor satışlarda Sacha Boey ile birlikte ilk sırayı aldı. Boey da 30 milyon Euro + 5 milyon Euro bonus maddesi ile Bayern'e transfer olurken Galatasaray, Bayern Münih'le iki hazırlık maçı yapılacağını ve bu maçların karlarının yüzde 50'sini alacağını duyurdu. Fenerbahçe ise Ferdi'nin Brighton'a 30 milyon Euro + 5 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay ile transfer olduğunu duyurdu. Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek! Haberi Görüntüle

FENERBAHÇE'DEN VEDA MESAJI Fenerbahçe, Brighton & Hove Albion'a transfer olan milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'na yayımladığı mesajla veda etti. Sarı-lacivertli kulüpten paylaşılan "İz Bırakanlar Unutulmazlar; Yolun Açık Olsun Ferdi’miz" başlıklı yazıda şu ifadelere yer verildi: "Bazı hikayeler özel olur, iz bırakır, unutulmazdır… Çok da söze gerek yoktur bazen, bazı şeyleri anlatmak için. Tıpkı onun 18 yaşında bu kapıdan girip milyonların sevgilisi oluşu gibi… Parçası olduğu bu camia için milyonların birlikte söylediği bestelerin en nadide parçası Ferdi Kadıoğlu; Formaya bağlılığı, Armaya aidiyeti, Fenerbahçe’ye saygısı, Azmi, Hırsı, Duruşu ve her tavrıyla “Fenerbahçe’nin kıymetli bir Ferdi…” oldu. 2018 yılında renklerimize geldiğin ilk andan itibaren, Gerek U21 Takımımızda gerekse 20 Aralık 2018’de Giresunspor ile oynadığımız Türkiye Kupası maçının 77. dakikasında formamızı giydiği A Takımımızda, Örnek bir futbolcu nasıl olur tanımının karşılığını verdi. Terinin son damlasına kadar mücadele etti, Fenerbahçe formasını giydiği her koşulda profesyonellik örneği sergiledi, Fenerbahçeli çocuklara rol model oldu, Kalplerimize kazındı, akıllarımızda yer etti… Farklı pozisyonlarda görev alan ve oynadığı her bölgede formasının hakkını sonuna kadar veren Ferdi’miz, Sarı Lacivert formamızla 200'ün üzerinde maça çıkarak 2 kez ‘dalya’ diyen en kıymetli parçalarımızdan biri olmayı başardı. ‘İyi ki Fenerbahçe’ dediği o günden bugüne milyonlarca gence örnek oldu. Milli Takım tercihini Türkiye’mizden yana kullanarak bu ülkenin bir evladı olduğunu ve köklerinden kopmadığını, milyonlara gururla gösterdi! Ve şimdi Ferdi’miz yuvasına veda ediyor… 2018 yılında geldiği evinden, bugün itibarıyla ayrılıyor, hayallerinin peşinde futbolun beşiğine gidiyor. ‘Dünyanın En Büyük Spor Kulübü’ Fenerbahçemize verdiğin eşsiz hizmetler için, Fenerbahçe’nin genlerinde var olan değerlerin bir parçası olduğu için, Kulübümüzün en kıymetli parçası olan milyonlarca taraftarımıza yaşattığın sayısız sevinçler için sana sonsuz teşekkürler… Unutma; Fenerbahçe’de formaya saygı, armaya aidiyet duyanlar iz bırakırlar. Ve iz bırakanlar asla unutulmazlar… Atacağın her adımda yanında milyonlar var… Başarılarınla gururlanacağız, Sevgimiz, hep yanında olacak. Yolun açık, şansın bol olsun!"

BRIGHTON'DAN FERDİ AÇIKLAMASI Brighton Teknik Direktörü Fabian Hurzeler, yeni oyuncusu Ferdi Kadıoğlu ile ilgili "Çok heyecanlıyım çünkü mükemmel bir oyuncu ve harika bir karaktere sahip oluyoruz. Harika bir yeteneğe sahip, güçlü bir oyuncu ve pas atmada çok iyi. O ağırlıklı olarak bek oynuyor ve sağ veya sol kanatta da oynayabiliyor; ayrıca orta sahanın ortasında da görev yapabiliyor. Öğrenmeye ve gelişmeye çok istekli biri ve bunu aklında tutarak Premier Lig'e uyum sağlayacağından ve İngiliz futboluna hızla uyum sağlayacağından eminim" ifadelerini kullandı. Öte yandan Ferdi Kadıoğlu, yeni takımı Brighton'ın Lig Kupası'nda Crawley Town ile oynadığı maçtan önce tribünleri gezerek taraftarları selamladı. FERDİ'DEN VEDA MESAJI Ferdi Kadıoğlu, tüm taraftara teşekkür ederek kalbinde olduklarını dile getirdi. Yıldız isim yaptığı açıklamada, "Hem benim için hem kulübümüz için hem de taraftarlarımız için zor bir an ama hayatta bazen böyle şeyler olur. Yollarınızın ayrılması gerekebilir. Bu kadar büyük bir kulübe imza atmaktan dolayı çok mutlu ve gururluydum. Taraftarlarımıza her şey için teşekkür ediyorum. Kalbimdesiniz." ifadelerini kullandı. Ferdi, gözyaşları içerisinde veda mesajını tamamladı. Instagram hesabından da bir paylaşım yapan Ferdi, "Beni her zaman Fenerbahçeli Ferdi olarak hatırlayın, hepinizi çok seviyorum… İlk günden itibaren kendimi evimde gibi hissettiren, üzerimde emeği olan başkanımıza, yöneticilerimize, hocalarıma, birlikte mücadele verdiğim takım arkadaşlarıma, çalışanlara ve büyük Fenerbahçe taraftarına sonsuz teşekkür ederim." notunu düştü. TFF'DEN TEBRİK MESAJI TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu yayımladığı mesajla tebrik etti. TFF'den yapılan yazılı açıklamada, "A Milli Takım oyuncularımızdan Ferdi Kadıoğlu'nu Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton & Hove Albion FC'ye transferi nedeniyle kutluyor, kariyerinde açtığı yeni sayfada kendisine başarılar diliyoruz. Genç milli düzeyde Hollanda adına mücadele ettikten sonra, 2022 yılında A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan futbolcumuz, 20 kez Ay-Yıldızlı formayı giydi ve ilk büyük turnuva tecrübesini bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda yaşadı. Şampiyonada çeyrek finale yükselen A Milli Takımımızın oynadığı 5 karşılaşmada da 90 dakika süre alan Ferdi, performansıyla ulusal ve uluslararası medyada adından övgüyle söz ettirmişti" ifadeleri kullanıldı. FENERBAHÇE VE BRIGHTON'DAN FERDİ PAYLAŞIMLARI Yolun açık olsun Ferdi 💛💙 pic.twitter.com/Wh1F8wjmQk — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 27, 2024 Gururla bakan gözler var arkanda, her zaman güzel kalacaksın hatıralarda... 🙏 💛💙 pic.twitter.com/l3ExD3nwqc — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 27, 2024 The perfect pre-match snack... 😏 pic.twitter.com/YcH5dipCry — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 27, 2024 It's finally Ferdi time... 🇹🇷 pic.twitter.com/MuHQzD9t3H — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 27, 2024 Welcome to your new home, Ferdi! 💙🤍 pic.twitter.com/JqBOJ8g5jM — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 27, 2024