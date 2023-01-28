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Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin transferi için oyuncu ve kulübü Parma ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklamasının tamamı şöyle:

''Kulübümüz Jayden Quinn Oosterwolde’nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Parma Calcio 1913 ile görüşmelere başlamıştır.

Oyuncu, 29 Ocak Pazar günü görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir.''

Futbola Twente altyapısında başlayan Hollandalı oyuncu, A takıma yükselme başarısı göstermişti.

2021-22 sezonunda Parma'ya kiralanan sol bek, daha sonra 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İtalyan kulübüne dahil oldu.

Bu sezon İtalya Serie B'de 18 maça çıkan Hollandalı oyuncu 1 gol kaydetti.

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