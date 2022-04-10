Fenerbahçe Safiport, yıllardır beklediği başarıya bir adım uzakta. FIBA Kadınlar Euroleague'de adını finale yazdıran temsilcimiz, Macar ekibi Sopron ile şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Dörtlü Final'e ev sahipliği yapan Fenerbahçe Safiport, Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'ı 83-74 yenerek finale çıkmıştı.

Sopron: 16 - Fenerbahçe Safiport: 6

İlk periyot sonucu: 16-6

FENERBAHÇE İLK PEŞİNDE

Fenerbahçe, Avrupa'nın 1 numaralı liginde daha önce 3 kez final oynadı. 2013, 2014 ve 2017'de finale yükselen sarı-lacivertliler, üç maçta da sahadan mağlup ayrıldı.

Son 10 sezonda 8'inci kez Dörtlü Final'e kalan temsilcimiz, taraftarı önünde bir ilki başarmak istiyor.

Macar ekibi Sopron ise yarı finalde İspanya'dan Perfumerias Avenida'yı 74-69 yenerek adını finale yazdırmıştı.

Fenerbahçe ile Sopron, geçen yıl Dörtlü Final'de üçüncülük maçında karşılaşmıştı. Yine İstanbul'da düzenlenen organizasyonda temsilcimiz rakibini yenerek sezonu üçüncü bitirmişti.

İki takım, bu yıl da normal sezonda A Grubu'nda yer aldı. Fenerbahçe Safiport, iki maçı da farklı kazandı.

Fenerbahçe Safiport ile Sopron arasındaki final mücadelesi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 17.00'de başladı.