Fenerbahçe Safiport: 73 - Nesibe Aydın: 71

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Erşan Kartal, Ozan Gönen, İsmail Binbir

Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 9, Iagupova 14, Mc Bride 22, Sabally 10, Stokes 4, Bazoukou 8, Manolya Kurtulmuş, Şerife Alperi Onar 6, Tuğçe Canıtez

Nesibe Aydın: Thomas 12, Snytsina 14, Meltem Yıldızhan 13, Harika Gözde Eldaş 4, Coates 23, Merve Uygül, Gülşah Duman Bıçakçı, Nacickaite 5, Hülya Çoklar Asarcıklı

1. Periyot: 9-24

Devre: 25-39

3. Periyot: 43-55

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Nesibe Aydın'ı 73-71 yenen Fenerbahçe Safiport, seride 1-0 öne geçti. Toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımın finale adını yazdıracağı serinin 2. maçı 3 Mayıs Salı günü yine Metro Enerji Salonu'nda oynanacak.