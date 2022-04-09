Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Uğur Dündar, 824 oy ile başkan seçildi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Mevcut başkan Vefa Küçük, Uğur Dündar, Sait Yılmaz ve Nail Kır, YDK başkanlığı için yarıştı. 14 sandıkta 3 bin 76 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu olağanüstü seçimli genel kurulda 1871 üye oy kullandı. 824 oy alan Uğur Dündar başkanlık koltuğuna otururken, Vefa Küçük 799, Nail Kır 122, Sait Yılmaz 117 oy aldı. 9 oy ise geçersiz sayıldı.

DÜNDAR: ÇOCUKLUK HAYALİM GERÇEK OLDU! FENERBAHÇE KAZANDI

Uğur Dündar, seçimin ardından şu ifadeleri kullandı:

"Ortaokul yıllarında Dolmabahçe Stadyumu'nun denize bakan tribünün gişelerinin altında futbolcuların çıkış kapısı vardı. O yaşlarda Fenerbahçe'nin İstanbul Ligi'nde alt sıralarda yer alan Emniyet, Adalet, Beyoğluspor, Beykoz gibi takımlarla oynadığı maçlara giderdim. Kimi zaman lapa lapa yağan kar altında futbolcuların çıkışlarını beklerdim. Lefterler'i, Şerefler'i, Can Bartular'ı, Basriler'i, Naci Erdemler'i, hepsini dikkatle süzer ve günün birinde acaba ben bu kulübe bir katkıda bulunabilecek miyim düşler kurardım. O çocukluk hayalim şimdi gerçekleşti. Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe için birlik ve bütünlük mottosuyla yola çıkan bu ekibe gönüllü katkılarda bulunan çok değerli çalışma arkadaşlarıma, yönetimde görev alacağımız değerli ekibe sonsuz teşekkürler ediyorum. Yaşasın Türkiye! Yaşasın Fenerbahçe! Listemiz kazandı ama en büyük kazanan şanlı tarihe sahip kulübümüzdür. Oy verenlere, oy vermeyenlere teşekkür ediyorum. Centilmence yarış sürdüren rakiplerimizi kutluyorum. Her zaman kazanmak önemli değildir, yarışmak da anlamlıdır. En zorlu yolculuklar ilk adımla başlar. Taşın altına elimizi koyacağız. Şu mübarek günde dua ediyorum, inşallah şu dargınlıkları kırgınlıkları bitirmek bana, heyetimize nasip olur."