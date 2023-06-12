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Son dakika haberi Fenerbahçe Jorge Jesus'a veda etti!

Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'a veda etti. Sosyal medya hesabından bir yazı paylaşan sarı-lacivertliler, "Bugün itibariyle 2022-23 Futbol Sezonunda Takımımızın Teknik Direktörlüğünü üstlenen Jorge Jesus’un sözleşmesi sona ermiş ve kendisi ile yollarımız ayrılmıştır. Sayın Jorge Jesus’a bugüne dek ortaya koyduğu tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı

Giriş: 12.06.2023 - 17:53 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Jorge Jesus'a veda etti!
HABERTURK.COM

Fenerbahçe, Başakşehir maçının ardından ayrılığını açıklayan Jorge Jesus için bir paylaşım yaptı.

Sarı-lacivertliler, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Portekizli teknik adama veda etti.

İşte Fenerbahçe'nin Jorge Jesus için açıklaması:

Çok uzun ve yoğun bir sezonu geride bıraktık. Dünya Kupası ve ülke olarak yaşadığımız büyük deprem afeti nedeniyle lige iki defa ara verilmek zorunda kalındı.

Tüm bu dinamiklerin hâkim olduğu 2022-23 Süper Lig Sezonunda, Futbol Takımımız toplam 52 maçta 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek toplamda 2,21 puan ortalamasına ulaştı.

Fenerbahçemiz, UEFA Avrupa Ligi'nde sezonu Avrupa Şampiyonluğu ile tamamlayan Sevilla'ya son 16 turunda elendi.

İki kulvarda da son adıma kadar hedeflerine yürüyen Takımımız, Ziraat Türkiye Kupasını müzemize getirdi.

Bugün itibariyle 2022-23 Futbol Sezonunda Takımımızın Teknik Direktörlüğünü üstlenen Jorge Jesus'un sözleşmesi sona ermiş ve kendisi ile yollarımız ayrılmıştır.

Sayın Jorge Jesus'a bugüne dek ortaya koyduğu tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.

Teşekkürler Jorge Jesus."

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