Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.

Habertürk Spor'dan Ayhan Şensoy'un haberine göre; Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki Emre Mor'un bonservisi konusunda Süleyman Hurma ile anlaştı.

Yarın oyuncunun menajeriyle yapılacak görüşmenin ardından transfer resmiyet kazanacak.

* Fotoğraf: AA