Fenerbahçe'den sürpriz transfer!

Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Bruma'yı kadrosuna katıyor...

Sarı-lacivertli kulüp, transferi şöyle duyurdu:

"Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna’nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

BRUMA KİMDİR?

2013'te henüz 19 yaşındayken Sporting'ten Galatasaray'a 13 milyon euro karşılığında transfer oldu. 2015/2016 sezonunu Real Sociedad'da kiralık olarak geçirdi. 2017'de RB Leipzig, 15 milyon euro bedelle oyuncuyu kadrosuna kattı. 2 yıl sonra PSV, 12 milyon euro ödeyerek Bruma'yı transfer etti. 2020/2021 sezonunu Olympiakos'ta kiralık geçirdi. Bu sezon PSV formasıyla toplamda 46 maça çıkarken 10 gol ve 4 asist üretti.