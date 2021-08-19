Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Futbol A Takımının forma göğüs reklamında AVIS markasının ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markalarının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2021/2022 sezonu için sözleşme bedeli 50.000.000 TL+KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalanmıştır."