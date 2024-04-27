Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu seçimi

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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı başladı.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurula, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan, Nihat Tokat ve YDK üyeleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan kulüp genel sekreteri Burak Kızılhan, "Uğur Bey'e (Dündar) ve ekibinde görev yapan arkadaşlarımıza gösterdikleri özverili hizmetler için ayrıca teşekkür ediyoruz. Gelecekte bu büyük camia için hep bir arada olmayı diliyorum. Bu akşam hakem müdahalesi olmadan, adaletsiz kararlar yaşanmadan bir derbi mücadelesi izleyelim. Futbolda yaşanan her şeye rağmen Fenerbahçe'miz şampiyonluk yarışını sürdürüyor." diye konuştu.

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12 sandıkta 4 bin 100 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimli genel kurulda ilk olarak başkan adayları açıklamalarda bulunacak. Sonrasında üyelerin oy kullanma işlemine geçilecek. Seçimli genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek. Göreve gelecek yüksek divan kurulu başkanı 3 yıl başkanlık koltuğunda oturacak.

ALİ KOÇ: CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısında açıklamada bulundu.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurula, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan, Nihat Tokat, kulüp başkanlığına adaylığını açıklayan Sadettin Saran ve YDK üyeleri katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen Başkan Koç, adaylara şans diledi. Çok demokratik bir yarış süreci yaşandığını vurgulayan Koç, "Seçim sürecinde tesislerimiz kullanıldı. İletişim kanalları ve televizyonumuz kullanıldı. Camiamız için hayırlı olmasını diliyorum. Yüksek Divan Kurulu başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. 2 sene çok hızlı geçti. Normalde 3 sene ancak pandemiden dolayı seçimleri yapamamıştık. En zor günlerde üstün Fenerbahçelilik ruhuyla bizlerle uyum içinde çalıştılar, bizlere destek oldular. Size şahsım, yönetim kurulum ve camiamız adına teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu. REKLAM UĞUR DÜNDAR'A PLAKET Başkan Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'a plaket takdiminde bulundu.

Ardından Dündar ve ekibiyle hatıra fotoğrafı çekildi. Bu sırada Dündar'ın duygulandığı gözlendi. Dündar'ın kısa süreli veda konuşmasının ardından divan üyeleri uzun süre Dündar'ı ayakta alkışladı. AZİZ YILDIRIM 6 YIL SONRA DİVAN TOPLANTISINDA Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısına geldi. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan, Nihat Tokat ve YDK üyelerinin katıldığı toplantıya gelen Yıldırım, 6 yıl sonra ilk defa divan toplantısına katıldı.

Tekneyle alana gelen Yıldırım'ın yanında, eski yöneticileri de yer aldı. Büyük ilgiyle karşılanan Yıldırım, oyunu kullanmak için üyelik kartını aldıktan sonra oy kullanma işlemine geçti. ADAYLAR NE DEDİ?

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Nihat Tokat: "Şeref ve doğruluğun bir Fenerbahçe çizgisi olduğu algısını camiamız ve ülkemizin hak ettiği gibi tekrar güçlendirmek için şevkle çalışacağımızı beyan ederim. Ekibimle birlikte tüm projeleri hayata geçirebilmek için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Çok genç bir ekibim var, çok iyi Fenerbahçeliler."

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Şekip Mosturoğlu: "Ben ve arkadaşlarım, yıllardır Fenerbahçe ve Türk sporunun çeşitli kademelerinde edindiğimiz tecrübeler ve Fenerbahçelilik tecrübesiyle, tüzüğümüze mutlak bağlılıkla, bu kurulun gücünü camiamızın yararına kullanacak bilgi ve manevi sertifikalara sahibiz. Görev süremizde bunu gerçekleştirmek için var gücümüz ile çalışacağız."