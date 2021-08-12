Fenerbahçe Kulübü, Yunan futbolcu Dimitris Pelkas´ın sabah antrenmanında sağ omuzunun çıktığını açıkladı. Kulüp doktoru tarafından çıkan omuzu yeniden yerine oturtulan oyuncunun tedavisine başlandığı ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Oyuncumuz Dimitris Pelkas´ın sabah yapılan antrenmanımızda sağ omuzu çıkmıştır. Takım Doktorumuz Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuz yeniden yerine oturtulmuş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."