Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligde son oynadıkları Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

GUSTAVO STOPERDE

Genç teknik adam, bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıkan Serdar Aziz'in yerine savunmada Kovid-19 testi birkaç gün önce negatife dönen ve takımla idmanlara yeni başlayan Luiz Gustavo'ya şans verdi.

SOL BEKTE SADIK ÇİFTPINAR

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin ve Filip Novak'ın eksikliğinde sol bekte ise Sadık Çiftpınar görevlendirildi. Fenerbahçe'de savunmada oluşan boşluk, orta sahada da değişikliklere neden oldu. Teknik direktör Erol Bulut, Gustavo'yu stopere çekince, o bölgede geçen hafta forma giyemeyen Ozan Tufan'a şans verdi.

Sarı-lacivertlilerde son lig maçında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Dimitris Pelkas'ta yeniden 11'e döndü.

Teknik direktör Erol Bulut, son değişikliğini ise hücumda yaptı. Genç teknik adam, Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de oynattığı Kemal Ademi'nin yerine, uzun süredir forma giyemeyen Enner Valencia'yı görevlendirdi.

Bulut, Kasımpaşa karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatırken, savunma dörtlüsü Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Luiz Gustavo ve Sadık Çiftpınar'dan oluştu. Orta ikilide Ozan Tufan ve Mert Hakan Yandaş'ı görevlendiren Bulut, hücumun sağında Enner Valencia, solunda ise Sinan Gümüş'ü sahaya sürdü. Forvet arkasında Dimitris Pelkas görev alırken, santrforda Mame Thiam şans buldu.

Sarı-lacivertlilerde Harun Tekin, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz, Uğur Kaan Yıldız, Eyüp Akcan ve Gökhan Gönül ise maça yedek kulübesinde başladı.

NOVAK KADROYA ALINMADI

Fenerbahçe'de Kasımpaşa karşısında ilk 11'de oynaması beklenen Filip Novak kadroya alınmadı. Çek oyuncunun maçtan önce yaşadığı sakatlık nedeniyle ağrısının bulunduğu ve kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.

VALENCİA 3 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, 3 maç sonra yeniden kadroya döndü. Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra uzun süreli sakatlık yaşayan ve takımdan ayrı kalan Valencia, son olarak ligin 11. haftasında 6 Aralık'ta Yukatel Denizlispor maçında kadroda yer almıştı. Söz konusu karşılaşmaya yedek başlayan Valencia, ardından sakatlık yaşamış ve 3 lig maçı kaçırmıştı.