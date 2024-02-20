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Fenerbahçe'niş Samsunspor ile oynadığı maçın 86. dakikasında sakatlanan ve sağ bacak uyluk ön bölgesindeki tendonda yırtık tespit edilen Fred için sevindiren bir gelişme yaşandı.

Yıldız futbolcu için çekilen MR sonucu temiz çıktı. Brezilyalı oyuncu yapılacak antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışacak.

Fred'in Kasımpaşa maçı kadrosunda yer alması bekleniyor. Fenerbahçe forması ile bu sezon 21 maça çıkan ve 20 galibiyet 1 beraberlik alan Fred, bu maçlarda 6 asist yapmıştı.