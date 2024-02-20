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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika FB haberleri - Fenerbahçe'de Fred müjdesi - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Fred müjdesi

        Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Yıldız futbolcu Fred'in MR sonuçları temiz çıktı. Brezilyalı oyuncu antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışacak

        Giriş: 20.02.2024 - 12:53 Güncelleme: 20.02.2024 - 13:11
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        Fenerbahçe'de Fred müjdesi
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        Fenerbahçe'niş Samsunspor ile oynadığı maçın 86. dakikasında sakatlanan ve sağ bacak uyluk ön bölgesindeki tendonda yırtık tespit edilen Fred için sevindiren bir gelişme yaşandı.

        Yıldız futbolcu için çekilen MR sonucu temiz çıktı. Brezilyalı oyuncu yapılacak antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışacak.

        Fred'in Kasımpaşa maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.

        Fenerbahçe forması ile bu sezon 21 maça çıkan ve 20 galibiyet 1 beraberlik alan Fred, bu maçlarda 6 asist yapmıştı.

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