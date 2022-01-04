Fenerbahçe'de Demirspor hazırlıkları

Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman ısınma, çabukluk ve pas çalışmasıyla başladı. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekipte; Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Altay Bayındır ve Mergim Berisha bireysel saha çalışmaları gerçekleştirdi. Ferdi Kadıoğlu, Kim Min-Jae, Filip Novak, Mesut Özil ve Serdar Aziz ise bireysel çalışmalar dahilinde antrenmanı tamamladı.