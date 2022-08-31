Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Mergim Berisha, kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Ausburg´a transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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