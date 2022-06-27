Fenerbahçe Beko'ya Nijeryalı pivot

Fenerbahçe Beko, Nijeryalı pivot Tonje Jekiri ile 1+1 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin açıkmalası şu şekilde:
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Nijeryalı pivot Tonye Jekiri (1994, 2.13) ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Tonye Jekiri kimdir?
23 Temmuz 1994 tarihinde Nijerya'nın Lagos kentinde dünyaya gelen Tonye Jekiri, 2012-16 yılları arasında Miami Florida ile kolej kariyerini geçirdi.
2016-17 sezonunda ilk kez ülkemizde Bandırma Kırmızı formasıyla profesyonel olan Jekiri, 2017-18 sezonunda ise Belçika’ya transfer oldu. Telenet BC Oostende ile çıkış sezonunu yaşayan Jekiri, takımının üç kupayla tamamladığı sezona önemli katkı sağladı. Belçika Ligi’nde maç başına 9.2 sayı ve 7.5 ribaund ortalamaları tutturan Nijeryalı pivot, bu ligi ribaund lideri olarak bitirdi. Tonye Jekiri, Fiba Şampiyonlar Ligi'nde de 13 maçta 8.5 sayı, 8.2 ribaund ortalamaları yakalayarak ribaund alanında en iyi ikinci oyuncu oldu.
2018-19 sezonunda bir kez daha ülkemize gelen ve bu kez Süper Lig’de boy gösteren Jekiri’nin adresi Gaziantep Basketbol oldu. Kırmızı-siyahlılar ile tüm dikkatleri üzerine çeken bir sezon geçiren Tonye Jekiri, 31 maçta forma giydiği ligimizi 12.8 sayı, 10.2 ribaund, 2.2 asist istatistikleri ile tamamlayarak ribaund istatistiğinde en değerli ikinci isim oldu.
Gaziantep'teki harika performansıyla EuroLeague takımlarından Asvel’den kontrat alan Jekiri, 2019-20 sezonunda ilk kez EuroLeague’de forma giydi. 27 maça çıkan başarılı pivot, bu karşılaşmalarda 8.7 sayı, 7.5 ribaund, 1.3 asist ortalamaları yakaladı. Tecrübeli oyuncu, EuroLeague’de 2020-21 sezonunun ribaund alanında en değerli ikinci ismiydi.
2020-21 sezonunda İspanya’nın Baskonia ekibine transfer olan Tonye Jekiri, EuroLeague’de 30 maçta forma giyerek 6.0 sayı, 4.9 ribaund, 1.9 asist istatistikleri tutturdu.
Son olarak 2021-22 sezonunda Rusya'nın UNICS Kazan ekibinde forma giyen Jekiri, takımının EuroLeague’de Rus takımlarına ilişkin alınan ihraç kararına kadar 24 karşılaşmada forma giyerek 7.6 sayı, 6.5 ribaund, 1.0 top çalma ve 12.2 verimlilik puanı istatistikleri yakaladı.
Tonye Jekiri, üstün fiziği sayesinde ribaundlarda çok önemli bir koz. Başarılı oyuncumuz, özellikle çember altındaki etkinliği ve savunma potansiyeliyle dikkat çekiyor.
Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Tonye Jekiri’ye hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
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