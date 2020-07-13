Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son olarak Bayern Münih’te forma giyen Alman uzun forvet Danilo Barthel (2.08, 1991) ile iki yıllık anlaşmaya vardı."