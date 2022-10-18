Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe USA Derneği Başkanı Fatih Akarsu ve Yönetim Kurulu ile New York'ta bir araya geldi.

Başkan Koç, Süper Lig'in 10. haftasında dün akşam oynanan ve Fenerbahçe'nin deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 yediğini maçı, Fenerbahçe USA Derneği heyeti ile beraber izlerken, Fenerbahçe USA Derneği Başkanı Akarsu, derneğin proje ve faaliyetleri hakkında Ali Koç'a bilgi verdi.

Gelecek sene bahar döneminde New York'ta 500 kişinin katılacağı büyük bir Fenerbahçe USA Balosu'na hazırlandıklarını söyleyen Fatih Akarsu, 21 yıldır ABD'deki en aktif derneklerden biri olduklarının ifade etti.