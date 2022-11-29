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Son dakika haberi Feghouli'nin yeni takım belli oldu!

Fatih Karagümrük, Sofiane Feghouli ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Giriş: 29.11.2022 - 14:24 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Feghouli'nin yeni takım belli oldu!

Fatih Karagümrük, Cezayirli sağ kanat Sofiane Feghouli ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada "Sofiane Feghouli Karagümrük’te! 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Sofiane Feghouli ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

5 sezon Galatasaray forması giyen Feghouli, 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi yaşamıştı. Sarı-kırmızılı forma altında ligde 126 maça çıkan tecrübeli orta saha, söz konusu mücadelelerde 25 gol, 27 asist performans sergiledi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Feghouli, herhangi bir kulüple anlaşmamıştı.

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