DHA

Kızıltepe ilçesinde oturan Abdulvahap Şino, eşi Zekiye ve 5 yaşındaki kızları Şindar, zehirlenme belirtileri gösterince yakınları tarafından özel hastaneye götürüldü.

DHA'nın haberine göre, burada tedaviye alınan Zekiye Şino ve kızı Şindar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Abdulvahap Şino'nun yoğun bakımda tedavisi sürerken anne ve kızın cesedi, otopsi için morga götürüldü.