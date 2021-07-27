Fatih Terim'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

GHEZZAL

Rachid Ghezzal'ı reddetmedim, aksine çok istedim. Ben ve başkan da. Bana sormadan bu tip şeylere inanmayın. Bu manipülasyonu yapıyorlar. Sonunda böyle söyleyince, doğrusu meydana çıkıyor. Galatasaray'ın 1 Eylül'e kadar transferde neler yapacağını göreceksiniz. Hangi teknik adam Ghezzal'ı istemez? İstemedi diye bir şey çıkabilir? Söylemem gerekenler var ama söyleyemiyorum.

GEDSON

- Benfica son söz olarak Gedson vermeyeceğini söyledi. 1 Ağustos'a kadar değişiklik olabilmesini bekliyoruz. Türkiye'den başka teklifler de olduğunu söylediler. Başka yere gideceğini sanmıyorum. Biz her şeye hazırlıklıyız. Cezamız da bitti. 3-4 transferle kalmayız.

MORUTAN

- Olimpiu Morutan'ı beğeniyorum. Açıklamalarını da izledim, paramız olmadığını biliyor herhalde. Makul bir fiyata olabilir. Zevk verecek oyunculardan birisi. Abileri daha önce burada o zevki verdi. Top ayağındayken herkes beğenir.

ALIOSKI

- Şu oyuncular gelmiş, ben hayır demişim. Alioski'den bahsediyorlar. 3 sene 7 milyon deniyorsa, normal sol bek de değil, tabii ki kabul etmem.

PSV MAÇININ 11'İNİ AÇIKLADI

Fatih Terim, PSV maçının 11'ini açıkladı:

Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre, Aytaç, Sekidika, Kerem, Muhammed, Barış.