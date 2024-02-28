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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Faruk Koca'nın yargılandığı dava ertelendi

        Son dakika haberi Faruk Koca'nın yargılandığı dava ertelendi

        Hakem Halil Umut Meler'e saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı dava 26 Haziran'a ertelendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 10:32 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:35
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        Faruk Koca'nın yargılandığı dava ertelendi
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        MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu tutuksuz 4 sanığın yargılandığı dava, Adli Tıp Kurumu raporunun gelmemesi nedeniyle 26 Haziran’a ertelendi.

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