Son dakika haberi Faruk Koca'nın yargılandığı dava ertelendi
Hakem Halil Umut Meler'e saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı dava 26 Haziran'a ertelendi
Giriş: 28.02.2024 - 10:32 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:35
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu tutuksuz 4 sanığın yargılandığı dava, Adli Tıp Kurumu raporunun gelmemesi nedeniyle 26 Haziran’a ertelendi.