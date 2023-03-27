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Eyüpspor’da İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı

Giriş: 27.03.2023 - 16:49 | Güncelleme: ABONE OL
Eyüpspor’da İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig’de zirve mücadelesi veren Eyüpspor, 49 yaşındaki Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. İbrahim Üzülmez'e kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Sezon başında göreve geldiği Eyüpspor ile 32 maça çıkan Üzülmez, bu müsabakalarda 19 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti.

Spor Toto 1. Lig’de 53 puan toplayan İstanbul temsilcisi, Samsunspor’un ardından 2. sırada bulunuyor.

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