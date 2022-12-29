Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Sosyal Güvenlik

Son dakika haberi ''EYT yasalaşmadan aylık bağlama işlemi yapılamaz''

Çalışma Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlüklerinin önlerinde oluşan yoğunluk üzerine açıklama yaptı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi yasalaşmadan aylık bağlama işlemi yapılamayacağını duyurdu. Açıklamada ''EYT ile ilgili düzenleme yürürlüğe girdikten sonra aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacak'' denildi. 

Giriş: 29.12.2022 - 14:35 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi ''EYT yasalaşmadan aylık bağlama işlemi yapılamaz''
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili çok sayıda vatandaşın doğrudan veya e-Devlet üzerinden aylık bağlamak için başvururken Çalışma Bakanlığı, düzenleme yasalaşmadan aylık bağlama işlemi yapılamayacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada ''EYT ile ilgili düzenleme yürürlüğe girdikten sonra aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacak'' denildi.

EYT düzenlemesinin açıklanmasının ardından birçok şehirde eksik prim günleri için askerlik ve doğum borçlanması yapacaklar ile yeni düzenleme konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlüklerinin önlerinde yoğunluk oluşturdu. SGK, eksik gün için borçlanma başvurusu ve takibinin, e-Devlet'ten daha kolay ve hızlı yapılabildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin detaylarını dün akşam Beştepe'de açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan herhangi bir yaş sınırı olmayacağını, düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olma hakkı kazanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenleme, eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek kişiler için sosyal sigorta prim teşviki getireceklerini aktardı.

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Evde yemek yapmanın çevreye etkisi nedir?
Evde yemek yapmanın çevreye etkisi nedir?
Ekran miyop olma ihtimalini arttırıyor
Ekran miyop olma ihtimalini arttırıyor
Dünyanın en iyi kahvelerini bulabileceğiniz 10 yer
Dünyanın en iyi kahvelerini bulabileceğiniz 10 yer
Şebnem Korur Fincancı hakim karşısında
Şebnem Korur Fincancı hakim karşısında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.