İstanbul'da korkunç olay! Evlenme teklifine "Hayır" dedi katledildi!

DHA'da yer alan habere göre 57 yaşındaki Zekeriya Tokmak ile uzun süredir birlikte yaşadığı öğrenilen 44 yaşındaki Hanife Burma arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Zekeriya Tokmak'ın bunun üzerine çıkan tartışmada mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Burma'nın boğazını keserek öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından Burma'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.