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İstanbul'da korkunç olay! Evlenme teklifine "Hayır" dedi katledildi!

İstanbul'da bir kadın daha erkek şiddetinin kurbanı oldu. Esenler'de 44 yaşındaki Hanife Burma, birlikte yaşadığı 57 yaşındaki Zekeriya Tokmak tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Tokmak'ın polisteki ifadesinde evlenmeyi planladıklarını ancak Burma'nın vazgeçtiğini söylediği öğrenildi

Giriş: 09.05.2023 - 10:59 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: İstanbul'da korkunç kadın cinayeti! Evlenme teklifine
DHA

İstanbul'da olay, dün saat 15.30 sıralarında Esenler'deki Havaalanı Mahallesi´nde bulunan 5 katlı binanın çatı katındaki dairede meydana geldi.

İKİLİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre 57 yaşındaki Zekeriya Tokmak ile uzun süredir birlikte yaşadığı öğrenilen 44 yaşındaki Hanife Burma arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

POLİSE GİDİP ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Bir süre sonra evden çıkan Zekeriya Tokmak polise giderek Burma'yı öldürdüğünü söyledi. Zekeriya Tokmak'ın ifadesinin ardından eve gelen polis ekipleri, Hanife Burma'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

EVLENMEKTEN VAZGEÇTİĞİ İÇİN KATLETTİ

Tokmak'ın polisteki ifadesinde evlenmeyi planladıklarını ancak Burma'nın vazgeçtiğini söylediği öğrenildi.

EKMEK BIÇAĞIYLA BOĞAZINI KESTİ

Zekeriya Tokmak'ın bunun üzerine çıkan tartışmada mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Burma'nın boğazını keserek öldürdüğünü söylediği belirtildi.

CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından Burma'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Yazar, Buraya taşınalı 5-6 ay olmuştu. Öldüren kişi mobilyacıydı dedi.

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