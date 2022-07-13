Euro/dolar 20 yıl sonra 1'in altına indi

Euro/dolar, beklentilerin üzerinde gelen ABD tüketici enflasyonunun ardından 2002 yılından bu yana ilk kez 1 seviyesinin altına indi. ABD'de tüketici enflasyonu yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesine tırmanmıştı.

Enflasyon verisinin ardından güne düşüşle başlayan ve 108 puanın altına inen dolar endeksi yönünü yukarı çevirerek 108.5'e kadar yükseldi.

Piyasalar, enflasyondaki yukarı yönlü ivmemenin durulmamasıyla birlikte Fed'in şahinleşerek agresif faiz artışlarına devam edebileceği endişesiyle hareket ediyor.

Fiyatlamalarda gelecek iki faiz toplantısında Fed'in 150 baz puan artış ihtimali yükselirken temmuz ayında yapılacak toplantı sonrasında 100 baz puan faiz artışı beklentisi yüzde 22'ye, 75 baz puan faiz artışı beklentisi ise yüzde 79'a çıktı.

Fed'in faiz artışlarında yavaşlamayacağına yönelik beklentiler ve doların değer kazanmasıyla parite seviyesine inen euro/dolar çaprazı 0.99'a kadar geriledi. Daha sonra tekrar toparlanarak 1.003 seviyesine geldi.

ABD tahvil piyasalarında da satış baskısı öne çıkarken, ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark 2000'den bu yana en yüksek seviye olan 16 baz puana çıktı.

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