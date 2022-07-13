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ABD’de enflasyon Haziran’da tahminlerin üzerinde gerçekleşerek rekor tazeledi ve yıllık yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesine çıktı.

Açıklanan verilerine göre, yıllık yüzde 9.1’e yükselen enflasyon, 1981 yılının sonundan beri görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Ülkedeki enflasyon aylık bazda da yüzde 1.3 ile 2005’ten beri en büyük artışı kaydetti.

ABD’de enflasyonun açıklanması sonrası, ABD tahvil faizleri ve dolar yükselirken vadeli endeksler düştü.

Tahminleri aşan enflasyon rakamı, ABD Merkez Bankası’nın agresif faiz artırımlarına devam edeceğinin bir göstergesi olarak yorumlandı.

Öte yandan, euro/dolar paritesi, ABD'nin enflasyon verilerinin ardından 2002 yılından bu yana ilk kez 1 seviyesinin altını gördü