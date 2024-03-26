EURO 2024'te A Milli Takım'ın son rakibi Gürcistan oldu!
Gürcistan, Yunanistan'ı penaltılarda geçerek EURO2024 bileti aldı ve A Milli Takım'ın son rakibi oldu
A Milli Takım'ın EURO 2024 F Grubu’ndaki son rakibini belirleyecek olan maçta Gürcistan ile Yunanistan karşı karşıya geldi.
Tiflis’teki Boris Paichadze Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. Gürcistan'ın yedek kalecisi Loria, ilk yarıyı bitiren düdüğün ardından yaşanan arbedenin ardından kırmızı kart gördü.
İkinci yarıda da gol sesi çıkmayınca uzatma bölümüne geçildi. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadı ve rakibimizi penaltılar belirledi.
Seri penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük kuran Gürcistan, EURO 2024 vizesi aldı.
İLK KEZ FİNALLERDE
Willy Sagnol’un çalıştırdığı Gürcistan bu galibiyetle tarihinde ilk kez adını Avrupa Şampiyonası finallerine yazdırdı.
Kadrosunda Kvicha Kvaretskhelia ve Giroghi Mamardashvili gibi isimleri barındıran Gürcistan, ilk maçını Milli Takımımız ile 18 Haziran’da Dortmund’da oynayacak.
Ay-yıldızlıların grubunda Portekiz ve Çekya da bulunuyor.