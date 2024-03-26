Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        81
        Fenerbahçe
        FB
        79
        Trabzonspor
        TS
        49
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        43
        Rams Başakşehir
        İBFK
        42
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        42
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        41
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        39
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        39
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        36
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        MKE Ankaragücü
        MKE
        33
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        29
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol EURO 2024'te A Milli Takım'ın son rakibi Gürcistan oldu! - Futbol Haberleri

        EURO 2024'te A Milli Takım'ın son rakibi Gürcistan oldu!

        Gürcistan, Yunanistan'ı penaltılarda geçerek EURO2024 bileti aldı ve A Milli Takım'ın son rakibi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 22:52 Güncelleme: 27.03.2024 - 00:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        EURO 2024'teki son rakibimiz belli oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        A Milli Takım'ın EURO 2024 F Grubu’ndaki son rakibini belirleyecek olan maçta Gürcistan ile Yunanistan karşı karşıya geldi.

        Tiflis’teki Boris Paichadze Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. Gürcistan'ın yedek kalecisi Loria, ilk yarıyı bitiren düdüğün ardından yaşanan arbedenin ardından kırmızı kart gördü.

        İkinci yarıda da gol sesi çıkmayınca uzatma bölümüne geçildi. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadı ve rakibimizi penaltılar belirledi.

        Seri penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük kuran Gürcistan, EURO 2024 vizesi aldı.

        REKLAM

        İLK KEZ FİNALLERDE

        Willy Sagnol’un çalıştırdığı Gürcistan bu galibiyetle tarihinde ilk kez adını Avrupa Şampiyonası finallerine yazdırdı.

        Kadrosunda Kvicha Kvaretskhelia ve Giroghi Mamardashvili gibi isimleri barındıran Gürcistan, ilk maçını Milli Takımımız ile 18 Haziran’da Dortmund’da oynayacak.

        Ay-yıldızlıların grubunda Portekiz ve Çekya da bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maçta 5 gol var!
        Maçta 5 gol var!
        Taksi şoförünü öldüren sanık: Eşime küfretti
        Taksi şoförünü öldüren sanık: Eşime küfretti
        İki bakanlıktan "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama
        İki bakanlıktan "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama
        Yeni açıklama
        Yeni açıklama
        Ulaşıma kar engeli! 58 köy yolu kapandı
        Ulaşıma kar engeli! 58 köy yolu kapandı
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Bakan Kacır tarih verdi! TÜRKSAT 6A uzaya gönderilecek
        Bakan Kacır tarih verdi! TÜRKSAT 6A uzaya gönderilecek
        Oto tamir dükkanına saldırı: 3 yaralı
        Oto tamir dükkanına saldırı: 3 yaralı
        İsmail Kartal’ın değişilmezi Dzeko!
        İsmail Kartal’ın değişilmezi Dzeko!
        Hangi vitamin eksikliği hangi hastalığa neden olabilir?
        Hangi vitamin eksikliği hangi hastalığa neden olabilir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        İşte olay toplantının deşifresi!
        İşte olay toplantının deşifresi!
        "Aç kalırsanız Hz. İsa'ya kavuşursunuz" vaadi: 429 kişi öldü
        "Aç kalırsanız Hz. İsa'ya kavuşursunuz" vaadi: 429 kişi öldü
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        Habertürk Anasayfa