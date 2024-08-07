Son dakika haberi Esra Yıldız Kahraman'dan bronz madalya!
Milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 57 kilo yarı finalinde Tayvanlı Lin Yu Ting'e mağlup oldu. Finale yükselme şansını kaçıran Esra Yıldız Kahraman, bronz madalyanın sahibi olurken, yenildiği rakibinin cinsiyet testini geçemediği için 2023 Dünya Şampiyonası'ndan diskalifiye edilmesi tartışma yarattı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman, 57 kilo yarı final müsabakasında Tayvanlı Lin Yu Ting ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı sporcu, Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda yapılan müsabakayı 5-0 kaybederek final şansını kaçırdı.
Esra Yıldız Kahraman, olimpiyatları üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.
TÜRKİYE'NİN 4. MADALYASI
Türkiye böylece olimpiyat oyunlarında 4. madalyasını elde etti.
İlk kez katıldığı Tokyo 2020'de çeyrek finalde elenerek 5'inci olan 27 yaşındaki Esra, Paris 2024'teki başarısıyla olimpiyatlardaki ilk madalyasını kazanmış oldu.
YU TİNG İÇİN CİNSİYET TARTIŞMASI!
Esra'yı yenen Tayvanlı boksör Lin Yu Ting de tıpkı Cezayirli boksör Imane Khelif gibi 'erkek' olduğu iddia ediliyor. Yu Ting'in 2023 Dünya Boks Şampiyonası için yapılan cinsiyet testlerini geçemediği için Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından turnuvadan diskalifiye edildiği açıklanmıştı.
24 Mart 2023'te gerçekleştirilen IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda, Lin Yu-Ting ve Imane Khelif adlı sporcuların diskalifiye edilmesi, uluslararası spor camiasında önemli bir tartışma başlattı. IBA tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yeni Delhi'deki şampiyonada bu iki sporcunun diskalifiye edilmesi, müsabakalarda adil bir rekabet ortamı sağlamak adına titiz bir inceleme sonucunda alınan zorunlu bir karardır" denildi.
IBA, açıklamasının devamında Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) doğrudan seslenerek, sporcuların rekabet avantajı taşıyıp taşımadıklarını ve bunun Paris 2024 Olimpiyatları'nda nasıl bir etki yaratacağını değerlendirmeleri gerektiğini belirtti. "IOC'nin, rekabet avantajına sahip sporcuların yarışmalarına izin verme politikasının nedenleri konusunda şeffaflık sağlaması ve ilgili tarafların bu konuda doğrudan bilgi alması gerektiğine inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
IOC, IBA'YI SUÇLADI: KEYFİ KARARLAR ALDILAR
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Uluslararası Boks Birliği'nin (IBA) geçen yıl Khelif ve Yu Ting'i diskalifiye etme kararını "keyfi" olarak nitelendirdi ve bu durumu eleştirdi. IOC tarafından yapılan açıklamada, "Bu sporcular, IBA tarafından yapılan ani ve keyfi kararların mağduru oldular" ifadesine yer verildi.
Spor dünyasında, özellikle kadın kategorilerinde yarışan sporcuların testosteron seviyelerinin sınırlanması gibi konular tartışma yaratmaktadır. Ayrıca, bazı kuruluşlar, erkek ergenliğini geçirmiş bireyleri yarışmalardan men etme yoluna gitmektedir. Cinsel Gelişim Farklılıkları (DSD) ise genetik, hormonsal ve üreme organları gibi çeşitli faktörlerin etkilediği nadir durumlar grubunu tanımlamaktadır. DSD'ye sahip bazı bireyler, kadın olarak yetiştirilmelerine rağmen, XY kromozomlarına ve erkeklerde görülen testosteron seviyelerine sahiptir.
ESRA YILDIZ KAHRAMAN: BENİM İÇİN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
Esra Yıldız Kahraman karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Tabii ki hedefim şampiyonluktu. Benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Talihsizlikler de beni buldu. Dün biraz rahatsızlandım. Tabii ki daha iyi bir performans gösterebilirdim. Hayırlısı böyleymiş. Nasibimizde bronz madalya varmış. Önümüzde Los Angeles var. Umarım orada da altın madalya kazanırım. Beni seven, sevmeyen, tanımayan, dua eden herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.