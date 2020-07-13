DHA

Mersin'de Nida Nur Yıldız, 5 ay evli kaldığı B.E. hakkında, özel görüntülerini cep telefonundan arkadaşlarına gönderdiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Sosyal medyada eski eşiyle ilgili paylaşımlar yapan Yıldız'a kullanıcılar mesajla destek verdi.

Kentte esnaflık yapan B.E. ile 8 Eylül 2018'de hayatını birleştiren Nida Nur Yıldız, 10 Ocak 2019'da da boşandı. Bu süreçte özel görüntülerini çeken eski eşi B.E., boşanma aşamasındayken iddiaya göre, görüntüleri arkadaşlarıyla sohbet uygulamasındaki bir gruba yolladı.

BAŞKA KADINLA GÖRÜNTÜLERİNİ DE BULDU

İğrenç paylaşımla birlikte kendisine gelen mesajlardan sonra harekete geçen Yıldız, araştırma sonucu gelin gittiği evde, eşinin 3 farklı kadınla çekilmiş görüntülerini de buldu. Yıldız'ın yaşadıkları bununla da sınırlı kalmadı. Kendisini arayan eski eşinin ablasının da 'Senin hayatın benim iki dudağım arasında' dediği iddia edildi. Delilleri toplayan Yıldız, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Olay sonrası sosyal paylaşım sitelerinden yaşadıklarını paylaşan Yıldız'a, kullanıcılar mesajlarıyla destek verdi. Kamuoyundan destek isteyen Yıldız, paylaşımının altında, "Aynı yastığa baş koyduğumuz adamlardan namusumuzu kurtarmaya çalışmak zorunda değiliz. Bu benim onur ve şeref mücadelemdir. Yanımda duran herkese teşekkür ederim!" ifadesini kullandı. Destek mesajları yağan Yıldız, daha sonra "Öldürmeye cesaret edemeyeceklerse bu sizin sayenizde. Bu kadınlar kadar erkeklerin de mücadelesi. Kendini bilen erkeklere en büyük hakaret bence. Destek olan herkese teşekkürler" yazan paylaşımda bulundu.