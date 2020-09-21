İHA

Sinop eski Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, tartıştığı Atif Argun'u tabanca ile ağır yaraladı. Argun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Sinop eski Belediyesi Zeki Yılmazer (63) ile Atıf Argun (67) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi Yılmazer, tabancayla Atıf Argun'a kurşun yağdırdı. Argun, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Kanlı tartışmada Yılmazer de elinden yaralandı.

Argun ve Yılmazer, sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Atıf Argun, tüm müdahaleye rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti.