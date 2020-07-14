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Mersin'de geçtiğimiz aralık ayında 6 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldüren zanlının, cinayetin ardından baldızına kahvaltı yapmaya gittiği ortaya çıktı.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, geçen yıl 18 Aralık'ta tartıştığı eşi Emine Demir'i bıçaklayarak öldüren Habip Demir'in yargılanmasına devam edildi. Mersin 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 2. duruşmasına tutuklu sanık Habip Demir, hastanede tedavi görmesinden dolayı katılmadı. Koronavirüs salgını dolayısıyla izleyici alınmayan duruşmada, sadece tanıklar ve avukatlar hazır bulundu.

ACILI ANNE: TORUNLARIM VE KIZIM İÇİN ADALET İSTİYORUM

Duruşma öncesi Kadın Platformu üyeleri ile birlikte adliye önünde açıklama yapan Emine Demir'in annesi Cemile Demir, "Kızım ve torunlarımın hakkının aranmasını istiyorum. Torunların ve kızım için adalet istiyorum. 6 çocuk kapıda kaldı" dedi.

'ZANLI BANA SÜREKLİ HUSUMET BESLEDİ'

Duruşmada tanık olarak dinlenen Emine Demir'in kız kardeşi Fatma Z., ablasının çok içe kapanık olduğunu ve aile içinde yaşanan sorunlardan hiç kendilerine bahsetmediğini belirterek, 6 ay önce ablası, eşi ve çocuklarına Mersin'de iş bulduğunu söyledi. Fatma Z., ifadesinde şunları söyledi: "Ablamla konuştum ve onların Gaziantep'ten buraya gelmelerini sağladım. Zaten o günden sonra zanlı, buna vesile olduğum için bana sürekli husumet besledi. Ablamın herhangi başka bir erkekle ilişkisi kesinlikle olmamıştır. Zanlının isim verdiği kişi benim iş yerimde çalışmakta ve ablamla hiçbir bağı bulunmamaktadır.

ABLAMI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA BİZE KAHVALTIYA GELDİ

Şahıs o kadar kıskanç bir insan ki, oğlunu bile eşinden kıskanıyordu. Olay günü de ablamı öldürdükten sonra zanlı bize kahvaltıya geldi. Ben ablamın işte olduğunu sanıyordum ama bize 'rahatsız olduğunu, evde uyuduğunu' söyledi. Yaklaşık 2 saat bizde kaldı ve sürekli bizimle tartıştı. Artık ablamla ilişkilerinin bittiğini, boşanacağını sonra kendisini öldüreceğini söyledi. Ancak zaten ablamı öldürdükten sonra bize gelmiş. Ben işe gittikten sonra ablamın öldüğünü öğrendim. Şahsın en ağır cezayı almasını istiyorum."

KOMŞU: EMİNE ABLAYI HERHANGİ BİR ERKEKLE GÖRMEDİM

Komşu Şükran Y. ise, Demir ailesinin bir alt katlarında oturduğunu belirterek, "Ben oturdukları süre zarfında hiçbir sorunlarını görmedim. Daha önce hiç tartıştıklarına da şahit olmadım. Emine ablayı herhangi bir erkekle görmedim, ilişkisinin olduğunu duymadım. Olay günü ben evde yoktum ama evde bulunan kardeşim herhangi bir ses duymadığını söyledi" diye konuştu.

SAVCI, ZANLININ 'AKIL SAĞLIĞINA' YÖNELİK RAPOR TALEP ETTİ

Müşteki avukatları da sanığın suçu tasarlayarak ve planlı bir şekilde işlediğini belirterek, zanlının en ağır cezayı almasını talep etti. Savcı, sanığın 'akıl sağlığına' yönelik rapor alınmasını ve tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Mahkeme heyeti, kasten adam öldürmek suçundan hakkında 25 yıl ağır hapis cezası istenen sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 9 Eylül'e erteledi.

KAÇAN KOCA ADANA'DA YAKALANDI

18 Aralık 2019 tarihinde, merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi 5123 Sokak'taki evde meydana gelen olayda vatandaşlar, apartmanın birinci katından gelen sesler üzerine polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Emine Demir'i evinde bıçaklanmış halde kanlar içinde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, 6 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis ekipleri, bölgede yaptığı incelemede ve görgü tanıklarından aldığı bilgilerde, öldürülen kadının kocası Habip Demir'in olay yerinden hızla uzaklaştığını belirledi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde kaçan zanlı Adana'da yakalanarak Mersin'e getirildikten sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

KADIN PLATFORMU: DAVALARIN TAKİPÇİSİYİZ

Öte yandan Mersin Kadın Platformu, eşi tarafından öldürülen Emine Demir, eski eşi tarafından sakat bırakılan Hatun Koç ve öz babaları tarafından yıllarca cinsel istismara uğrayan 3 kız kardeşin davaları öncesi sabah saatlerinde Mersin Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Kadınlar "Yaşamak İstiyoruz", "Kadın Cinayetleri Politiktir", "6284 Sayılı Yasayı Uygulayın" şeklinde pankartlar açtı. Basın açıklamasına HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ile öldürülen Emine Demir'in annesi Cemile Demir de katıldı.