Erzurumspor FK, deplasmanda kazandı
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Tuzlaspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Ezurum ekibi mücadeleden 1-0 üstün ayrıldı
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Tuzlaspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi.
Erzurum ekibi 47'de Celal Hanalp'ın attığı gol ile sahadan 1-0 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapattı.
15 Temmuz Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Oguzhan Çakir yönetti.
Geçtigimiz hafta kendi sahasında Ankara Keçirörengücü'ne karşı 1-0 maglup olan Erzurumspor bu hafta aldığı galibiyetle puanını 13'e çıkardı.
Tuzlaspor ise 7 puanda kaldı.