Son dakika... Erzurum'da merkez üssü Çat ilçesi olan 4.9'luk bir deprem meydana geldi AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

DHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.30'da merkez üssü, Erzurum'un Çat ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine, il merkezinde sarsıntının çok hissedilmediğini belirterek, "Deprem Çat ilçesinde daha çok hissedildi. Jandarmamız, AFAD ekiplerimiz, köy muhtarlarımızla irtibatta. Erzurum genelinde şu anlık olumsuz bir durum bulunmuyor." dedi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada da "İlk belirmelere göre herhangi herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verildi.