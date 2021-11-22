Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde deprem!

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 11.31'de deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4,7 olarak duyurulurken, derinliği ise 6,9 km olarak ölçüldü. Kandilli açıklamasında ise 4,8 büyüklüğünde ölçülen deprem yerin 5 km derinliğinde oluştu.

19 Kasım'da da 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Erzurum Valisi Okay Memiş, Köprüköy ilçesinde geçen hafta cuma günü 5,1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu ifade ederek, bu depremin ardından aynı ilçede 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı hissedildiğini hatırlattı.

Söz konusu ilçede daha önceki depremde hasarlı olan binaların tahliye edildiğini anlatan Memiş, "Köprüköy ilçesinde artçı bir sarsıntı meydana geldi. Şu an için aldığımız herhangi bir olumsuz ihbar yok. Ekiplerimizin bölgedeki çalışmaları sürüyor." dedi.

Memiş, kendisinin de Köprüköy'e hareket ettiğini anlatarak, "Köprüköy'de daha önceki depremde hasar gören tüm binaları tahliye etmiştik. Vatandaşlarımızı çadırlara, konteynerlere yerleştirmiştik. Ekiplerimiz bölgede gerekli önlemleri almıştı. Devletimiz vatandaşımızın yanındadır, son sarsıntı nedeniyle vatandaşlarımızın olası tüm ihtiyaçları karşılanacaktır." ifadesini kullandı.

Vali Memiş, Köprüköy'de hasar tespit çalışmalarının ve ekiplerin tedbirlerinin sürdüğünü de sözlerine ekledi.