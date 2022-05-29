Erkek Kata Milli Takımımız Avrupa şampiyonu

Erkek Kata Milli Takımı, Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda birinci oldu.

Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun 5. gününde Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir, Emre Vefa Göktaş'tan oluşan Erkek Kata Milli Takımı tatamiye çıktı.

Erkek Kata Milli Takımı, İspanya Erkek Kata Milli Takımı karşısında gösterdiği performans sonunda altın madalya kazandı.

Karate Milli Takımı, kazandığı 7 altın madalyayla Avrupa şampiyonaları tarihinde en başarılı turnuvasını yaşadı.