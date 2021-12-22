Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, "Turkovac inşallah tüm dünyayla, tüm insanlıkla buluşuyor" açıklamasında bulundu.

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