Enner Valencia'da koronovirüs!

Fenerbahçe'de forma giyen Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia'nın korona virüs testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkesinin milli takımında olan futbolcumuz Enner Valencia’nın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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