Enginyurt Demokrat Parti'ye geçti

MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye (DP) katıldı.

Enginyurt, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeter söz milletin. Demokrat Parti çatısı altında milletin yürüyüşünü başlatıyoruz. Bizimle yol yürümek isteyen bütün dostlarımızı Demokrat Parti çatısı altına bekliyorum" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da "İradeniz, güveniniz ve dostluğunuz şahsım için eşsiz. Başta şahsınıza ve ailenize, Ordulu dost ve mücadele arkadaşlarınıza sonra tüm adanmış demokrat ruhlara, partimize hayırlı olsun! Allah yardımcımızdır!" ifadelerini kullandı.