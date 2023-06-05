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Enerji Bakanlığı'nda Alparslan Bayraktar, görevi Fatih Dönmez'den devraldı.

Fatih Dönmez'in açıklamaları şöyle:

"Başta bor olmak üzere birçok tesisi hayata geçirdik. Yine geçtiğimiz yıl açıkladığımız dünyanın nadir toprak elementlerinin pilot üretimini de hayata geçirdik.

Artık bugünden sonra Türkiye’nin adını doğalgaz ihracatında da duymaya başlayacaksınız. Çok kısa sürede hayata geçirilecek gaz ticaret merkezi sayesinde Türkiye önemli bir aktör olacak.

Cevherden mücevhere giden bir strateji belirleyerek madende de katma değerli ürünlerin üretimini yapmaya başladık.

Alparslan Bayraktar, bakan olduğum dönemde bakan yardımcılığımı yapmıştı. 13 yılı aşkın süredir birlikte çalışıyoruz. Gönül rahatlığıyla bayrağı teslim ediyorum.

Türkiye Yüzyılımızın ilk kabinesine de üstün başarılar diliyorum."

BAYRAKTAR: DAHA BÜYÜK YATIRIMLARLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Alparslan Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

"Geçtiğimiz 21 yılda AK Parti iktidarlarında enerji ve tabii kaynaklar alanında çok büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Dışa bağımlılığımızı düşürmeye gayret ettik. Enerjide arz güvenliği ve öngörülebilirlik politikalarımızı hali hazırda ortaya koymuştuk.

Bu süreçte yaşanan çok büyük olumsuzluklar ve sınavlardan geçtik. Bunlara rağmen orta ve uzun vadede ortaya koyduğumuz tüm hedeflerimize ulaşmaya gayret ettik.

Sayın bakanımın ortaya koyduğu bütün büyük projeleri sürdürerek üzerine koymak için gayret edeceğiz.

Yeni bir yatırım ve reform hamlesiyle daha büyük yatırımlarla çalışmaya devam edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımıza ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı bakış açısı ve bizlere verdiği destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum."

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