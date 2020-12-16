Fatih Karagümrük Kulübü, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Çolak'ı kadrosuna kattı.

2 sezon İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo'da oynadıktan sonra Suudi Arabistan'ın Al-Wahda takımında forma giyen Çolak, Karagümrük 2. Başkanı Serkan Hurma'nın katılımıyla düzenlenen törenle imzayı attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, " Süper Lig'de artık Karagümrük forması giyecek olan Emre Çolak'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.