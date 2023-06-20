Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Emniyet'ten 31 suç örgütüne "Kukla" operasyonu!

Son dakika haberi Emniyet'ten "Kukla" operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından organize suç örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. 15 mafya tipi organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 31 suç grubuna yönelik "Kukla" operasyonu düzenlendi.

Giriş: 20.06.2023 - 11:53 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Emniyet'ten 31 suç örgütüne
Emniyet'ten "Kukla" operasyonu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, 15 mafya tipi organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 31 suç grubuna yönelik bugün ‘KUKLA’ kod adlı eş zamanlı planlı operasyonu düzenledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız tarafından; 15 mafya tipi organize suç örgütü ile Bu suç örgütüne silah temin eden 31 suç grubuna yönelik, 31 ilde eş zamanlı olarak KUKLA Operasyonu düzenlendi. 353 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 52 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ayrıca operasyonda 354 tabanca, 7 uzun namlulu silah, 93 tüfek, 10 bini aşkın fişek ve muhtelif uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyona katılan kahraman Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarımızı tebrik ediyorum. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.

405 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Başkanlığı koordinesinde; Adana, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzincan Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgütün Faaliyetleri kapsamında Yağma, Tefecilik, Tehdit” suçları ile söz konusu örgütlere silah temin ederek kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen toplam 405 şüpheli hakkında İl Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından gözaltı kararı verildi.

Söz konusu operasyonlar neticesinde 353 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, firari 52 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; 354 adet tabanca, 7 adet uzun namlulu silah, 93 adet tüfek, 10045 adet fişek, 28 adet kesici/delici alet, çok sayıda silah parçası ve silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler, 4 adet balistik yelek, çok miktarda sentetik hap, sentetik ecza, esrar, metamfetamin ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
KMO'daki zincirleme kazada öğretim üyesi öldü
KMO'daki zincirleme kazada öğretim üyesi öldü
İki çocuk arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
İki çocuk arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Fırtınada fabrikanın çatısından düşen 3 işçi yaralandı
Fırtınada fabrikanın çatısından düşen 3 işçi yaralandı
İzmir'de izinde olan polis bıçaklı kavgada ağır yaralandı
İzmir'de izinde olan polis bıçaklı kavgada ağır yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.