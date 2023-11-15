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        Haberler Dünya Emine Erdoğan: Tarihin vicdanı zalimin yanında olmaz

        Emine Erdoğan: Tarihin vicdanı zalimin yanında olmaz

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bugün İstanbul'da Gazze için lider eşleriyle bir araya geldi. 'Filistin İçin Tek Yürek' zirvesinde konuşan Emine Erdoğan "Tarihin vicdanı zalimin yanında olmaz. Hiçbir ideoloji masumun canından daha değerli değildir" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 13:47 Güncelleme: 15.11.2023 - 14:01
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        "Tarihin vicdanı zalimin yanında olmaz"
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        İşte Emine Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

        Tarihin vicdanı zalimin yanında olmaz. Hiçbir ideoloji masumun canından daha değerli değildir.

        Dünya liderlerinin Gazze'deki masumlar karşısında büründüğü sessizlikten hangi anlamı çıkarmamız gerekiyor? İsrail ve BM’nin daimi 5 üyesine sormak isterim: Bu vahşeti durdurmak için hangi kritik ölüm eşiğini bekliyorsunuz?

        Bugün tanık olduğumuz şey bir savaş değil. Bu sadece en güçlü ve zalim olanın hayatta kaldığı, öteki hayatların kolayca harcanabildiği bir dünya düzenini kabul ettirme çabasıdır.

        Ateşkes öncelikli hedefimiz olsa da nihai hedef değil. Tüm dünyayı aynı sesle, Filistin’de ve İsrail’de kalıcı barışın sağlanmasın için çabalarımızı birleştirmeye çağıralım.

        İnsanlar canları pahasına insanlık için nöbetteyken biz de ateşkes ilan edilene de bulunduğumuz her yerde, elimizdeki her araçla nöbet tutalım. Sosyal medyada nöbet halinde derhal ateşkes barış ve insani yardım çağrımızı sürdürelim. Her birimiz ayrı ayrı güçlü, bir araya gelince de çok daha güçlü sesimiz var. Seslerimizi hemen şimdi ateşkes için birleştirelim.

        Bizim bir Filistin hayalimiz var. Filistinli çocukların el ele kardeşçe koşturduğu bir hayal. Limon ağaçlarının çiçek açtığı, babaların korkusuzca evlatlarıyla buluştuğu, annelerin evlatlarını öperek mezara değil yatağa koyduğu bir hayal.

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