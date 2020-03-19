SON DAKİKA!

AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartını geçici olarak kaldırdık" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Türkiye Bankalar Birliği de (TBB) bugün promosyon ödemesi taahhütname verme süresi 30 Haziran'a kadar olan emeklilerden herhangi bir onay beklenmeksizin promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılmasına karar verildiğini bildirmişti

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