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AFAD: ELAZIĞ'DA 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 15.29'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. Deprem kent genelinde şiddetli bir şekilde hissedildi, insanlar sokağa çıktı.
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 29, 2020
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2020.02.29 15:38:13 38.4122 39.2368 3.6 -.- 3.0 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) 2020.02.29 15:35:37 38.4112 39.2422 3.9 -.- 2.2 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) 2020.02.29 15:29:46 38.4285 39.2412 3.9 -.- 4.6 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 2020.02.29 15:03:33 39.7833 23.9150 17.1 -.- 3.2 -.- YUNANISTAN 2020.02.29 14:52:30 38.2405 38.7618 5.4 -.- 1.9 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) 2020.02.29 14:47:45 39.1130 27.8032 1.9 -.- 1.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 2020.02.29 14:44:47 38.6525 42.9867 6.6 -.- 3.1 -.- VAN GOLU 2020.02.29 14:19:44 38.3257 44.4125 5.0 -.- 3.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2020.02.29 14:00:14 38.9825 27.8737 6.2 -.- 2.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 2020.02.29 13:54:42 39.1067 27.8197 8.1 -.- 1.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 2020.02.29 13:53:31 38.9748 27.8795 12.1 -.- 1.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 2020.02.29 13:21:53 39.1047 27.7980 8.8 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 2020.02.29 13:12:04 37.3035 28.1720 0.0 -.- 1.9 -.- BOZARMUT-YATAGAN (MUGLA) 2020.02.29 12:52:58 40.2415 30.7748 0.0 -.- 1.8 -.- HIMMETOGLU-GOYNUK (BOLU) 2020.02.29 12:50:43 40.2147 30.8128 0.0 -.- 1.6 -.- AHMETBEYLER-GOYNUK (BOLU) 2020.02.29 12:06:52 38.2820 38.9267 13.3 -.- 1.9 -.- TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA)
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