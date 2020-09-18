Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'ın sözde "üst düzey yöneticisi" olduğu iddia edilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
AA'nın haberine göre, 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Bayancuk tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) bağlandı. Sanık avukatı ise duruşmada hazır bulundu.
Duruşma başında söz alan sanık avukatı, kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti ise verdiği ara kararda, talebin reddine ve dosyada hüküm kurulmasına karar verdi.
Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Bayancuk'un "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Esas hakkındaki savunmasını yapan Bayancuk, önceki beyanlarını tekrarladığını belirterek, beraatini istedi.
Sanığın avukatı da esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre, mahkeme aksi kanatte ise müvekkilinin tahliyesini ve beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Bayancuk'un "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Halis Bayancuk'a "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince bu karar incelenmiş, sanık Bayancuk hakkında Türkiye'deki diğer mahkemelerde benzer suçlardan açılmış davalar ile Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki kararın irtibatlı olabileceği gerekçesiyle kararı iade etmişti.
Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde iadenin ardından yapılan duruşmada, heyet İstanbul Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden dosyayla birleştirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.
Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile Bakırköy'deki dosya arasında birleştirme uyuşmazlığı nedeniyle bu uyuşmazlığın çözümü için dosyanın Yargıtay 5. Ceza Dairesine gönderilmesine karar vermişti.
Yargıtay'ın kararı sonrası tekrar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanılan Bayancuk, ev hapsi şeklindeki adli kontrolle tahliye edilmiş, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine kararı değerlendiren 3. Ağır Ceza Mahkemesince ise cezaevinden çıkmadan SEGBİS aracılığıyla yapılan oturumda tutuklanmıştı.
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