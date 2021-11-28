Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK, 1-0 geriye düştüğü maçta Konyaspor'u 3-2 yendi

Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi. Konuk ekip 7. dakikada Guilherme'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 18. dakikada Steven Caulker skoru eşitledi. Gaziantep FK, 52. dakikada Muhammet Demir'in golüyle 2-1 öne geçti. 72. dakikada Sokol Cikalleshi'in attığı golle oyunda skora yeniden denge geldi: 2-2. 86'da Joao Figueiredo maçta son sözü söyledi ve Gaziantep 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonucun ardından Konyaspor 26 puanda kalırken, Gaziantep FK 18 puana yükseldi.

Gaziantep FK: 3- İttifak Holding Konyaspor: 2

Stat: Kalyon

Hakemler: Fırat Aydınus, Samet Çiçek, Mehmet Emin Tuğral

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Muhammet Demir, (Dk. 80 Sagal) Ertuğrul Ersoy, Recep Niyaz, (Dk. 90 Furkan Soyalp) Doğan Erdoğan, (Dk. 73 Oğuz Ceylan) Hamza Mendyl, (Dk. 90 Halil İbrahim Pehlivan) Maxim, Caulker, Kitsiou, Dicko (Dk. 73 Figueiredo)

İttifak Holding Konyaspor: İbrahim Sehic, Adil Demirbağ, Anicic, Bytyqi, Serdar Gürler (Dk. 85 Michalak) Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 62 Endri Çekiçi ), Cikalleshi (Dk. 78 Oğulcan Ülgün), Hadziahmetovic, M'Poku (Dk. 78 Ahmed Hassan), Skubic (Dk. 62 Barış Yardımcı)

Goller: Dk. 17 Caulker, Dk. 51 Muhammet Demir, Dk. 85 Figueiredo (Gaziantep FK), Dk. 6 Guilherme, Dk. 71 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk.4 Djilobodji, Dk. 25 Günay Güvenç, Dk. 85 Muhammed Demir, Dk. 91 Kitsiou (Gaziantep FK) , Dk. 40 M'Poku Dk. 56 Adil Demirbağ, Dk. 69 Anicic (İttifak Holding Konyaspor)