Dorukhan Toköz ameliyat oldu

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında bordo-mavililerin deplasmanda oynadığı Ümraniyespor karşılaşmasında sakatlanan Dorukhan Toköz, sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla bu sabah ameliyat oldu.

Oyuncuya artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve dış menisküs tamiri uygulandı. Başarılı geçen operasyon sonrası Dorukhan Toköz’ün genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanması planlanıyor.