Dolmabahçe'de kaza! Otobüs ile otomobil çarpıştı

İstanbul Dolmabahçe'de bir yolcu otobüsü ile bir otomobil çarpıştı.

Otobüsün ön kısmı ile otomobilin arkasında büyük hasar meydana geldi.

Kazada otomobil sürücüsü araç içinde sıkışırken, ekipler sürücüyü kurtarmaya çalışıyor.